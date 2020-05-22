Португалия открылась для туристов

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Круизный лайнер поместили на карантин в Барселоне из-за выявления коронавируса у одного из членов экипажа. Среди людей на корабле есть граждане России.

Об этом рассказали в российском посольстве в испанской столице, передаёт ТАСС. Там отметили, что россиянки являются членами экипажа. Среди туристов граждан РФ нет. Ранее, как писал NEWS.ru, на Сейшелах заявили...