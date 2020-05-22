Европа

Португалия открылась для туристов

21:24, 22 мая 2020 20
Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил 22 мая, что страна готова «с радостью принять» иностранных туристов.

Силва заявил, что прилетающие в Португалию иностранцы будет проходить «минимальный санитарный контроль» — туристов не станут помещать в обсерваторы.

Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей, — цитирует Силву РИА Новости.

В издании уточнили, что 18 мая Португалия перешла ко второй фазе ослабления коронавирусного карантина. В стране начали открываться бары, кафе, музеи, небольшие непродовольственные магазины.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых в Португалии остановилось в пределах 30 тысяч, увеличившись лишь на 5 тысяч случаев за последний месяц.

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