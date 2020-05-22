Португалия открылась для туристов

https://static.news.ru/photo/f99a1cda-9c5a-11ea-b22e-fa163e074e61_660.jpgФото: Moritz Wolf/Global Look Press
Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил 22 мая, что страна готова «с радостью принять» иностранных туристов.
Силва заявил, что прилетающие в Португалию иностранцы будет проходить «минимальный санитарный контроль» — туристов не станут помещать в обсерваторы.
Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей, — цитирует Силву РИА Новости.
В издании уточнили, что 18 мая Португалия перешла ко второй фазе ослабления коронавирусного карантина. В стране начали открываться бары, кафе, музеи, небольшие непродовольственные магазины.
Как писал NEWS.ru, количество заражённых в Португалии остановилось в пределах 30 тысяч, увеличившись лишь на 5 тысяч случаев за последний месяц.