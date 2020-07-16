Портрет Зеленского с патроном во лбу принесли на митинг в Киеве

https://static.news.ru/photo/c5058cf8-c774-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

На митинг у здания Верховной рады в Киеве, организованный партией экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», принесли плакат с изображением действующего главы государства Владимира Зеленского, изо лба которого торчит настоящий патрон. На портрет также нанесена траурная чёрная лента, а рядом — красная.

Сторонники Порошенко протестуют против законопроекта об отсрочке перехода русскоязычных школ на Украине на преподавание на государственном языке. Власти запланировали это переход на 1 сентября 202 года. В документе предлагается отложить его до 2023 года. Рада планирует рассмотреть документ 17 июля, сообщает «Страна.ua».

Автором инициативы является парламентарий от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко вызвала его на «дуэль» по русскому языку, предложив посостязаться в написании диктанта.

Как писал NEWS.ru, Бужанский вызов принял. При этом заявил, что диктант — это уровень четвёртого класса и предложил писать сочинение. Он добавил, что если Геращенко покажется это слишком сложным, она может позвать на подмогу бывшего спикера Рады Андрея Парубия.