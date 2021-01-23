Порошенко заявил о необходимости «непрерывной осады» Кремля

https://static.news.ru/photo/1e5be4fc-5cdd-11eb-a255-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Пётр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как необходимо решать вопросы с Крымом и Донбассом.

Политик потребовал продолжать «непрерывную осаду Кремля». Вести её нужно с помощью санкций. Порошенко полагает, что к переговорам по Донбассу стоит привлечь США. Власти Украины могут добиться принятия дорожной карты на своих условиях, пока в Германии пост канцлера занимает Ангела Меркель.

Также Зеленскому стоит взять пример с Порошенко в вопросе ввода миротворцев Совбеза ООН в Донбасс. Бывший украинский лидер напомнил, что обращался к странам Запада с такой просьбой и они удовлетворяли её.

Порошенко считает, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», сообщает «5 канал».

Как писал NEWS.ru, Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в отношении Порошенко, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оно связано с работой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит экс-президенту, в российском Липецке. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.