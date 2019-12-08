https://static.news.ru/photo/fb6a82c2-19e0-11ea-889d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

В соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря.

Бывший президент прокричал в микрофон «Слава Украине!», а через несколько секунд в него из толпы полетели яйца. Одно попало в его супругу, другое поймал на лету депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом! — подписали видео в Twitter.

Участники акции требовали от Владимира Зеленского не идти на компромиссы относительно курса Украины в Евросоюзе и НАТО и «деоккупации и возвращения Крыма» во время переговоров с президентами России и Франции и канцлером Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск молится за успешный исход встречи в «нормандском формате». Понтифик выразил надежду на то, что «четвёрка» сможет продвинуться в вопросе поиска выхода из конфликта на востоке Украины.