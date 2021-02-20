Порошенко требует закрыть оппозиционный телеканал «Наш»

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко поддержал санкции украинского руководства против оппозиционера, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он потребовал ликвидировать телеканал «Наш». Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко.

Обращаюсь к Нацсовету [по вопросам телевидения и радиовещания] лишить лицензии телеканал «Наш», который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука, — заявил политик.

Он считает, что санкции против Медведчука отвечают национальным интересам. Порошенко высоко оценил работу спецслужб, которые собрали доказательства противоправных действий попавших под санкции лиц. Он не уточнил о каких-конкретной доказательствах идёт речь. Порошенко считает, что оппозиционеры должны быть арестованы по решению суда. Он ожидает процессуальных действий от Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры Украины.

Бывший украинский президент заявил, что поручит адвокатам подготовить иски в отношении людей, которые высказываются по поводу связи Порошенко с Медведчуком и ОПЗЖ.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам и теперь они могут работать только в Сети.

Украинский лидер не считает свои действия нарушением свободы слова или какой-то цензурой в отношении СМИ. Не увидели подобное и европейские политики.

Как писал NEWS.ru, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука. Они введены против политика и его супруги телеведущей Оксаны Марченко по статье «финансирование терроризма». Медведчук назвал произошедшее «торжеством анархии». Он подчеркнул, что санкции не могут быть применены без решения суда.