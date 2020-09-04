Порошенко оценил введённые Россией против него санкции

https://static.news.ru/photo/e1d77e12-ef84-11ea-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петро Порошенко/facebook.com

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя новость о том, что Россия ввела против него санкции, заявил, что сравнивает это событие с «государственной наградой».

Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда, — написал депутат Верховной рады в Facebook.

По словам политика, это знак качества.

Ранее кабмин РФ ввёл персональные санкции против Украины. В чёрный список попал бывший украинский лидер Пётр Порошенко. Меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на российской территории, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Как писал NEWS.ru, в офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали санкции, введённые Россией, против депутатов Верховной рады. В ведомстве объяснили, РФ пытается уменьшить «информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны». Речь идёт об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным и кризисе в Белоруссии. Именно поэтому российское правительство ввело новые ограничительные меры.