Бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в затягивании интеграции страны с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом (НАТО).
По мнению Порошенко, нынешние украинские власти лишь говорят о европейском курсе, но бездействуют в угоду российским интересам. Экс-президент потребовал создать дорожную карту — полный план действий по вхождению страны в оборонный блок НАТО.
Не надо бла-бла-бла, что вы за альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС, — цитирует Порошенко Lenta.ru.
Политик напомнил, что, будучи главой государства, он закрепил курс на евроинтеграцию в украинской конституции.
Как писал NEWS.ru, 14 февраля вице-премьера Дмитрий Кулева анонсировал присоединение Украины к системе закупок НАТО. Он заявил о «тектоническом сдвиге» в отношениях страны и альянса.
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