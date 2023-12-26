Помощь Украине обезоружила ее главного союзника в Европе Focus: оставшаяся без оружия из-за Украины ФРГ продержится в бою считанные часы

В случае нападения на Германию или НАТО немецкая армия продержится в бою лишь несколько часов, заявил изданию Focus полковник в отставке Ральф Тиле. По его мнению, к такому положению бундесвер привела военная помощь Украине.

Раньше это было три дня. Сегодня это скорее несколько часов, — заявил Тиле.

Издание отмечает, что нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус пользуется популярностью в стране, однако армия оснащена хуже, чем в 2022 году. Войска переживают дефицит кадров, а у Минобороны ФРГ нет стратегии по освоению современных технологий, таких как применение дронов на поле боя, указано в материале.

Переоснащение немецкой армии идет крайне медленно, отметил полковник. И вместо того, чтобы увеличивать объемы производства для собственной армии, вся техника с немецких складов уходила к резиденту Украины Владимиру Зеленскому, резюмировал он.

Ранее издание Der Tagesspiegel сообщило, что в Германии поставили под вопрос удвоение военной помощи Украине в 2024 году. По информации газеты, в бундестаге были вынуждены отложить голосование по этому вопросу.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее признал, что поддержка Украины является «большим финансовым вызовом» для Германии. Тем не менее, по его словам, Берлин должен быть готов к тому, чтобы помогать Киеву еще в течение нескольких лет.