В Германии поставили под вопрос удвоение военной помощи Украине в 2024 году Der Tagesspiegel: помощь ВСУ оказалась под вопросом из-за заморозки бюджета ФРГ

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Писториус во время визита в Киев

Германия поставила под вопрос удвоение военной помощи Украине в 2024 году из-за нехватки бюджетных средств, пишет Der Tagesspiegel. По данным издания, бундестаг был вынужден отложить голосование по данному вопросу.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи общим объемом €1,3 млрд. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

Возможно, Писториус также надеялся, что едет в Киев с еще более четким посланием солидарности. Если бы не новаторское финансовое решение Карлсруэ, бундестаг уже одобрил бы его просьбу удвоить ранее запланированный бюджет военной помощи Украине на следующий год в размере €4 млрд. Однако голосование в бюджетном комитете пришлось отложить, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на Украине все чаще говорят о недостаточной помощи со стороны стран Запада. В частности, Киев просит у Германии танки Taurus, бронетранспортеры Fuchs и даже истребители.

Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, важно продолжать и еще больше укреплять всестороннюю поддержку Украины, — сказал член бюджетного комитета Себастьян Шефер.

Ранее сообщалось, что заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине. При этом уточняется, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.