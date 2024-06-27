Помогавшим прятаться от военкомов блогерам грозит тюрьма в Одессе СБУ задержала публиковавших перемещения военкомов блогеров в Одессе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала семерых блогеров в Одессе, сообщила в Telegram пресс-служба СБУ. Они публиковали в Telegram-каналах маршруты перемещения военкомов, чтобы помочь мужчинам уклониться от мобилизации.

Фигуранты пытались сорвать мобилизацию и сливали расположение военных ВСУ на территории города. Для этого злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК, — говорится в сообщении.

Блогеры также распространяли маршруты перемещения мобильных групп военкоматов и координаты блокпостов. По данным службы, задержали семерых блогеров, их обвиняют по статье о препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины допустили принятие закона о демобилизации военных. По словам главы профильного комитета Романа Костенко, с текущими темпами призыва это возможно в октябре. Парламентарий отметил, что в Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации и количество мобилизованных превышает ожидания.

До этого член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она назвала происходящее в стране душераздирающим зрелищем. По мнению конгрессвумен, молодых украинцев буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей».