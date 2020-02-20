В Полтавской области полиции удалось расчистить дорогу до санатория для эвакуированных из Китая граждан Украины.
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Одновременно с этим премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в срочном порядке выезжает в Полтавскую область.
Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Полтавской области Украины утром 20 февраля произошли столкновения местных жителей и полиции. Причиной стала эвакуация украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавируса.
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