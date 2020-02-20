https://static.news.ru/photo/0c941270-5410-11ea-9f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поліція Полтавської області/facebook.com

В Полтавской области полиции удалось расчистить дорогу до санатория для эвакуированных из Китая граждан Украины.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным издания, выступающие против размещения эвакуированных украинцев в Полтавской области активисты пытались помешать проезду колонны автобусов. Они начали митинг прямо на проезжей части. Полицейским удалось оттеснить протестующих, для этого сотрудникам полиции пришлось применить дубинки.

Одновременно с этим премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в срочном порядке выезжает в Полтавскую область.

Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Полтавской области Украины утром 20 февраля произошли столкновения местных жителей и полиции. Причиной стала эвакуация украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавируса.