https://static.news.ru/photo/2f67589c-d04f-11e9-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский журналист Матеуш Пискорский обвинил власти страны в намерении разрушить историко-международное самосознание современной России.

По его мнению, Варшава попыталась переписать историю мероприятиями, посвящёнными 80-летию начала Второй мировой войны, которые прошли в Польше в начале недели.

Терпеливость российской стороны и её выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, впрочем, поистине огромна, — отметил журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska .

Он также подчеркнул, что Варшава предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности, а также назвал отказ польских властей пригласить на памятные мероприятия российскую делегацию элементом агрессии в символической сфере.

Пискорский предположил, что своими действиями Варшава пытается создать «пропасть» между двумя странами, как на государственном, политическом и международном уровнях, так и в сфере межчеловеческих связей.

Он также констатировал, что конечным адресатом агрессии польских властей в символической сфере являются простые россияне.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС и Германию.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила НАТО в отсутствии российских представителей на мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны в Польше. По её словам, произошла классическая информационная кампания по переписыванию истории, которая имела очень опасное преломление в Варшаве.