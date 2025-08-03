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03 августа 2025 в 11:19

Польская полиция два дня искала пропавшего без вести солдата

В Польше нашли американского солдата-дезертира

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Слупца, расположенном в Польше, полиция нашла 26-летнего американского военнослужащего, пропавшего 31 июля, передает NaTemat. Он самовольно покинул часть в Повидзе и не вернулся домой, не сообщив руководству.

Солдат — афроамериканец. Он худощавого телосложения, ростом около 175 см. У него короткие черные волосы и карие глаза. В ушах он носит серьги. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак, — такое описание распространила полиция.

Благодаря усилиям правоохранительных органов и поддержке общественности солдата удалось найти вечером в субботу. Подробности о причинах исчезновения и местонахождении военнослужащего не разглашаются.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что после боевых действий у села Дегтярного в Харьковской области пропал без вести пограничный отряд Вооруженных сил Украины. Населенный пункт был занят российскими военными 17 июля. Родственники украинских военнослужащих до сих пор ничего не знают об их судьбе после завершения боев.

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