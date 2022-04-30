Польше предсказали масштабную бедность из-за эмбарго на российский уголь Money.pl: Польшу ждёт масштабная энергетическая бедность после эмбарго на уголь из России

Варшава / Фото Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обозреватель Агнешка Зелинска написала в статье для Money.pl , что Польшу ждёт масштабная энергетическая бедность из-за введения эмбарго на российский уголь. Журналист отметила, что прекращение поставок обернётся проблемами для жителей села и беднейших слоёв населения. Она добавила, что многие люди не могут позволить себе природный газ.

Дорогой уголь ударит в основном по беднейшим слоям населения. В зоне риска — мелкие фермеры и другие сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом, — поделилась Зелинска.

Она привела данные анализа Института структурных исследований, где сказано, что проблема энергетической бедности в настоящее время затрагивает около 4,6 миллиона поляков.

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян ранее заявил, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жёстким ответом» России на западные санкции. Эксперт добавил, что США и ЕС не смогли обеспечить эффективное замещение российских энергоресурсов. Он добавил, что у арабских стран не налажена масштабная и стабильная инфраструктура поставок нефти с Западом.