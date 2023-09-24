Польша готова обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию, заявил глава республики Анджей Дуда. По его словам, которые приводит ТАСС, единственное условие Варшавы заключается в том, чтобы вся продукция экспортировалась в беднейшие страны Африки и Азии, не создавая конкуренцию в Европе.

Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита,сказал Дуда.

Ранее страны Центральной Европы решили бойкотировать поставки украинской сельскохозяйственной продукции, так как они нанесли удар по их собственным фермерам. Дошло до того, что Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз с Украины зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Более того, польские власти пообещали блокировать вступление Украины в состав Евросоюза, пока ситуация не разрешится.

В ответ киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против трех стран. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал такой ход смешным и необоснованным.