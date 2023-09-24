Польша выдвинула Украине условие по транзиту зерна Дуда: Польша откроет транзит зерна с Украины только для поставок бедным странам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польша готова обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию, заявил глава республики Анджей Дуда. По его словам, которые приводит ТАСС, единственное условие Варшавы заключается в том, чтобы вся продукция экспортировалась в беднейшие страны Африки и Азии, не создавая конкуренцию в Европе.

Я считаю правильным решением правительства Польши сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное для максимального увеличения транзита, — сказал Дуда.

Ранее страны Центральной Европы решили бойкотировать поставки украинской сельскохозяйственной продукции, так как они нанесли удар по их собственным фермерам. Дошло до того, что Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз с Украины зерна, говядины, свинины, баранины, птицы, яиц, овощей, меда, семян подсолнечника и вина. Более того, польские власти пообещали блокировать вступление Украины в состав Евросоюза, пока ситуация не разрешится.

В ответ киевские власти обратились во Всемирную торговую организацию с исками против трех стран. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал такой ход смешным и необоснованным.