Польша призвала Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с призывом к Еврокомиссии ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции, пишет ТАСС. Политик отметил, что в отличие от других государств его страна подготовила радикальный план отказа от российских газа и нефти.

Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке, — указал Моравецкий.

Он также подчеркнул, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего».

Ранее государства — члены Евросоюза вслед за странами G7 отвергли требование России оплачивать газ рублями. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. По его словам, Брюссель участвовал в обсуждении этого вопроса группой стран «Большой семёрки» и их позиции совпадают. В ответ в Кремле сообщили, что бесплатно поставлять энергоресурсы в Европу никто не будет.

23 марта Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли для недружественных стран.