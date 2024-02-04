Польша предупредила своих пилотов об опасности полетов рядом с границей РФ ВС Польши выпустили навигационное предупреждение для приграничья с Россией

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Оперативное командование Вооруженных сил Польши распространило навигационное предупреждение для пилотов в приграничье с Белоруссией, Россией и Украиной, передает «Интерфакс». Отмечается, что это было сделано в связи с возможными «незапланированными военными действиям».

Могут произойти незапланированные военные действия, связанные с обеспечением государственной безопасности. Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе, — говорится в сообщении.

Предупреждение сопровождает карта, согласно которой потенциально опасными считаются регионы восточной Польши, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной. Кроме того, туда входит участок Балтийского моря восточнее Гданьска.

Ранее в Варшаве заявили, что взорвавшийся на территории Польши в 2022 году снаряд был выпущен из украинской системы ПВО. В результате инцидента, который произошел 15 ноября в окрестностях населенного пункта Пшеводув, погибло два местных жителя — 59-летний тракторист и 60-летний владелец местного магазина.

Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Соответствующее заявление опубликовал МИД республики. Тогда в результате инцидента погиб президент страны Лех Качиньский.