Польша отказалась от иска к РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Место падения Ту-154 в Смоленске

Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, говорится в заявлении МИД республики. Тогда в результате инцидента погиб президент страны Лех Качиньский.

Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd, — говорится в заявлении.

Ранее о том, что правительство Польши не будет подавать иск против России, сообщал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, подача иска, у которого нет шансов на успех, подвергает налогоплательщиков неоправданным расходам. Юристам из республиканской казны пришлось бы заплатить порядка четверти миллиона долларов.

В понедельник, 22 января, стало известно, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать беспилотником аэродром в Смоленской области, где произошла авиакатастрофа с самолетом польского президента. Попытку удара украинские силы предприняли в ночь на 21 января.