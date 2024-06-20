Польша лишила беженцев с Украины пособия Польша прекращает выплачивать украинским беженцам единовременное пособие

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

С 1 июля Польша прекращает выплачивать беженцам с Украины, прибывшим с марта 2022 года, единовременное социальное пособие в размере 300 злотых (около $75). Кроме того, выплат лишаться и местные жители, которые предоставляли им жилье и питание. Ежедневно они получали за это 40 злотых (около $10), сообщает радиостанция Polskie Radio.

Такое решение было принято в рамках недавно принятых изменений в закон о помощи гражданам Украины. В настоящее время в Польше приживают более 950 тысяч украинских беженцев.

Ранее экс-министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак заявил, что власти Польши должны заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Он также выразил мнение, что Варшава должна выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.