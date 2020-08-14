Польша готова принять у себя политических беженцев из Белоруссии

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы для граждан Белоруссии. Таким образом, отметил он, следует оказать помощь тем, кто подвергся репрессиям у себя на родине.

Инициативу он высказал в ходе выступления в Сейме, представляя программу поддержки гражданского общества Белоруссии. По мнению Моравецкого, безопасность Европы в целом и Польши в частности невозможна без безопасности восточного соседа.

В рамках плана солидарности предлагаем <...> помощь для подвергнувшихся репрессиям, которых выгнали с работы, которые были избиты, ранены, — цитирует премьера РИА Новости.

Власти намерены «показать себе и всей Европе, что Белоруссия может рассчитывать на солидарность Польши», отметил Моравецкий. По его словам, после того как поляки открыли белорусам свои сердца, пришло время открывать и границы.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Однако протестующих стало лишь больше, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.

Ранее NEWS.ru писал, что Моравецкий призвал белорусские власти провести новые выборы главы государства.