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22 июля 2025 в 12:39

Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта

Политтехнолог Павлив: осенью у Украины будет последний шанс выйти из конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последний шанс для выхода из конфликта у Украины будет осенью 2025 года, таким мнением поделился с NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, переговорное окно откроется в сентябре, но если Киев им не воспользуется, эскалация продолжится по ожидаемому сценарию.

У Украины осенью, в сентябре, будет последний переговорный шанс выскочить из этой воронки эскалации. Ну, а дальше, если военные действия продолжатся, то они, конечно же, пойдут по закономерному и ожидаемому сценарию. Но то, что они это ожидают, не означает, что Украине позволят перестать воевать, — пояснил Павлив.

Он отметил, что желание Украины возобновить переговоры с РФ — это не отказ от эскалации. По его мнению, это лишь элемент информационной кампании.

Желание Украины возобновить переговоры с РФ — это не отказ от войны, это даже не признание факта. Скорее это просто некий этап в информационном сопровождении этого конфликта, — резюмировал Павлив.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что успехи Вооруженных сил России на фронте вынуждают Киев идти на переговоры. При этом, по его словам, прорыва по итогам третьего раунда ждать не стоит из-за различной позиции Украины и Запада.

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