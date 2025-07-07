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07 июля 2025 в 10:40

Политтехнолог оценил угрозу прекращения поставок США Украине

Политтехнолог Павлив: даже за деньги ЕС не сможет заменить помощь США Украине

Поставка вооружения Украине Поставка вооружения Украине Фото: defense.gov

Евросоюз не сможет заменить военную помощь США Украине, даже если он будет готов платить Вашингтону, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, приостановка американской поддержки значительно снизит обороноспособность Киева.

По военной помощи история понятная. Если она будет действительно прекращена, это серьезнейший удар по обороноспособности Украины. И вряд ли европейцы, даже если готовы будут платить, смогут заменить помощь США, — сказал Павлив.

Ранее сообщалось, что размер американской помощи Украине к апрелю 2025 года достиг $123,3 млрд (9,7 трлн рублей). По данным Кильского института мировой экономики в ФРГ, военная поддержка составила $69,5 млрд (5,4 трлн рублей).

До этого политолог Сергей Маркелов предположил, что поставки американского оружия Киеву могут быть возобновлены осенью через страны Евросоюза. По его словам, прямая передача военной помощи Вооруженным силам Украины была остановлена США по причине прекращения действия старых соглашений и из-за политических мотивов.

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