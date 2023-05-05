Политолог спрогнозировал вступление в НАТО еще одной страны Политолог Мезюхо: Австрия вступит в НАТО по приказу США и вопреки мнению граждан

Фото: nato.int

Несмотря на то, что большинство австрийцев не хотят присоединения своей страны к блоку НАТО, есть вероятность, что как только раздастся приказ из Вашингтона, Вене придется подчиниться, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Таким образом он прокомментировал в беседе с «360» результаты недавнего социологического исследования, согласно которому 63% граждан Австрии высказались за продолжение политики нейтралитета, 16% поддержали вступление страны в НАТО, 21% затруднились с ответом.

По словам политолога, мнение общественности обычно имеет достаточно небольшой вес при принятии решений такого рода.

Если США прикажут вступить в альянс, Австрия выполнит соответствующие приказания. Даже если бы 90% населения австрийской республики выступило против НАТО, в случае необходимости эту страну бы взяли в этот альянс, - считает эксперт.

Мезюхо оценил вероятность вступления Австрии в Альянс как достаточно высокую. По его мнению, исход ситуации лежит на поверхности, и это лишь вопрос времени.

В будущем Австрия вполне себе может отказаться от так называемого постоянного нейтралитета. Республика провозгласила его еще в 1955 году. А мы сами видим, даже на примере Швеции, чего стоит ей этот нейтралитет, - отметил политолог.

Обсуждение отказа от нейтралитета возобновились в Австрии в феврале 2023 года, когда ряд экспертов и общественных деятелей в открытом письме раскритиковали правительство за то, что оно остается в стороне от российско-украинского конфликта, и назвали конституционные положения о нейтралитете «анахронизмом».

Ранее политолог Александр Дудчак заявил об окончании эпохи швейцарского нейтралитета в связи с тем, что страна угрожает закрытием банковских счетов россиян.