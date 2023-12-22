Политолог раскрыл, сколько времени потребуется Украине для вступления в ЕС Политолог Журавлев: Украине потребуется минимум пара лет на вступление в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для формального вступления в Европейский союз (ЕС) Украине потребуется минимум пара лет, заявил политолог Дмитрий Журавлев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт подчеркнул, что, если принимать государство в ЕС с учетом позиции Венгрии, Польши и Словакии, то на это уйдет около пяти лет.

Если речь идет о том, чтобы Украина была зачислена в ЕС, то на это уйдет пара лет. Если это делать с учетом позиции Венгрии, Польши и Словакии, то пять лет. Если говорить о фактическом членстве Украины в ЕС, то на это уйдет вся жизнь, — пояснил политолог.

Журавлев отметил, что формально полноправная процедура вступления занимает достаточно много времени. Он также напомнил, что странам-участницам ЕС надо прийти к согласию в данном вопросе: Венгрия, Польша и Словакия на данный момент выступают против принятия Украины в состав Евросоюза. Кроме того, необходимо «подтянуть» экономику страны до общеевропейского уровня.

В это вкладываются гигантские деньги. Бюджет Европы начнет «трещать», поскольку каждому гражданину Украины нужно будет выдавать дотации в течение 10 лет. Это будет очень дорого для европейского бюджета, — заключил политолог.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее задался вопросом, предполагает ли Брюссель принимать страну вместе с отошедшими РФ регионами и находящимися там российскими военными. Он также призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.