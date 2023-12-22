Орбан спросил, будет ли ЕС принимать Украину с новыми регионами России

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV, комментируя решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вступлению в сообщество, задался вопросом, предполагает ли Брюссель принимать страну вместе с отошедшими РФ регионами и находящимися там российскими военными. Он также призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения? — заявил Орбан.

По его словам, украинцы верят в свой «решающий шаг», но если в дальнейшем все заявленные им вопросы станут актуальными, «процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед». В результате, по мнению Орбана, участников процесса постигнет «огромное разочарование».

В ходе саммита ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Виктору Орбану выйти из зала попить кофе во время дискуссии о членстве Украины в ЕС. Такое предложение немецкий канцлер высказал после того, как трехчасовое обсуждение вопроса не принесло результата. Решение начать переговоры с Украиной главы стран ЕС приняли в отсутствие Орбана.