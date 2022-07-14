Политолог объяснил слова Вучича об условиях Путина и аде Политолог Марков: слова Вучича об аде предназначаются ему самому

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Политолог Сергей Марков разъяснил в разговоре с NEWS.ru смысл заявления президента Сербии Александра Вучича об «аде», который возможен, если Запад отвергнет предложения президента России Владимира Путина по Украине. По его словам, речь идет не об «аде» для всех, а об «аде» для самого Вучича, на которого оказывается колоссальное давление.

Он хочет сотрудничать как с Европой и США, так и с Россией, что в нынешних условиях не совсем понятно, каким образом реализовывать. Ведь при разрыве отношений с Россией его скинут свои же граждане, а без этого Запад его не примет, — заявил Марков.

Политолог уточнил, что сделка, о которой говорит Вучич, должна быть предложена российской стороной после полного разгрома ВСУ на востоке Украины и условия ее вполне понятны. По его словам, условия соглашений предусматривают реконструкцию Украины с учетом денацификации, демилитаризации, установления русского языка как второго государственного, роспуска всех неонацистских вооруженных формирований, закрепления внеблокового, нейтрального статуса Украины, а также свободные выборы и свободу средств массовой информации.

Допускаю и более радикальную вариацию данного предложения, а именно откат всех изменений, законов и актов по состоянию на домайданный период, — заключил политолог.

Ранее президент Сербии заявил, что в обозримом будущем Россия намерена сделать Западу предложение относительно разрешения конфликта на Украине. По его мнению, оно не будет принято, после чего, по словам Вучича, «мы попадем в ад». Он подчеркнул, что в этой ситуации страны Европы должны сохранить мир и избежать эскалации.