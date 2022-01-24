Политолог объяснил, почему украинского политика объявили «пророссийским»

Экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева хотят выдавить из политической системы страны, поэтому МИД Британии назвал его «пророссийским лидером», заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он отметил противоречие такого статуса с тем, что Мураев находится под российскими санкциями, а его бывшая Партия регионов никогда не была пророссийской.

Это просто желание выдавить Мураева из политического поля на Украине. Мураев ведёт себя очень осторожно, он, с одной стороны, делает акцент на экономическом аспекте, на деградации Украины в этом отношении, напоминает о разного рода выгодных контрактах, которые предлагал, например, «Газпром». С другой стороны, это человек, которого из-за его осторожности очень сложно подвергнуть каким-либо санкциям. Поэтому остаётся обвинить его в том, что он является кандидатурой для возможного переворота, — сказал Безпалько.

По его мнению, выгодно это может быть и элите Украины с президентом Владимиром Зеленским, и британской стороне, которая хочет избавиться от нелояльных фигур. При этом Мураев, считает Безпалько, не имеет серьёзного политического веса, но может принести неприятности элитам в будущем.

Ранее сам Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», сообщил, что получает сотни угроз в свой адрес и в адрес своей семьи в социальных сетях. По его мнению, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от определённых деятелей на Украине.