Политолог объяснил, почему рукопожатие Зеленского стало «проклятием» Политолог Марков: в рукопожатии Зеленского нет ничего мистического

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

В рукопожатии президента Украины Владимира Зеленского, после которого уже ушли в отставку многие западные чиновники, нет никакой мистики, объяснил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, «проклятием» для ЕС и США стал не столько Зеленский, сколько сама поддержка нынешних киевских властей.

Зеленский — формальный лидер абсолютно преступного режима, который поддерживается ЕС и США. И поддержка этого режима стала проклятием для ЕС и США, стала носить самоубийственный характер, — считает эксперт.

Он отметил, что нельзя быть сторонником свободы и демократии и в то же время поддерживать современный курс Украины.

Рукопожатие Владимира Зеленского стали сравнивать с символом политической смерти. После него ушли в отставку уже порядка десяти западных чиновников. Среди них теперь уже бывшие премьер Великобритании Борис Джонсон, Финляндии Санна Мари, Латвии — Кришьянис Кариньш, Италии — Марио Драги. Все они перед этим были замечены пожимающими руку украинскому лидеру.

Среди последних примеров — спикер палаты общин Канады Энтони Рота и спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Последний тоже ранее жал руку Зеленскому. Соратники отреклись от него, в том числе и из-за Украины.