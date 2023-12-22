Политолог объяснил особо бережное отношение хуситов к российским танкерам Эксперт Марков: хуситы атакуют в Красном море суда Израиля и его союзников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хуситы наносят удары по Израилю, которого считают своим национальным врагом, и его союзникам, а нейтральные страны они не трогают, прокомментировал в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков ситуацию в Красном море. В нем хуситы атакуют торговые суда, но не наносят ударов по танкерам с российской нефтью. По словам эксперта, в основном по этому маршруту передвигаются суда Саудовской Аравии и ОАЭ.

Хуситы наносят удары по Израилю, которого считают своим национальным врагом, и по союзникам Израиля. Нейтральные страны они не трогают. Это грамотная политика. Наши танкеры там особо не ходят, там в основном суда саудитов и ОАЭ, с которыми хуситы еще формально находятся в состоянии войны. Просто примерно год перемирия, ведутся интенсивные переговоры, — высказался Макаров.

По его словам, России такой расклад выгоден, так как она «атакована бандой разбойников в лице стран НАТО». Если «у них будет 15 разных войн» — это идеальный вариант, считает Макаров.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что начало военной операции «Страж процветания» в Красном море может привести к эскалации конфликта. По его мнению, йеменские хуситы, против которых выступили Соединенные Штаты и ряд других стран, планируют закрепить свое влияние на новой территории. Он также подчеркнул, что главная их цель — идущие в Израиль суда, но «под раздачу» могут попасть и другие танкеры.