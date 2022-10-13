Политолог объяснил, чем Макрон угрожал Лукашенко Политолог Можейко: Белоруссия может попасть под новые санкции Запада при большем вовлечении в СВО

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сознательно не стал конкретизировать, какие новые западные санкции могут быть введены против белорусского лидера Александра Лукашенко, сказал NEWS.ru аналитик из Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко. Эксперт отметил, что в дальнейшем может быть еще много стадий вовлечения Минска в СВО, за которыми последуют различные ограничительные меры Запада.

В дальнейшем может быть еще много стадий вовлечения, за которыми может следовать еще больше различных ограничительных мер. И то, что РФ и Белоруссия находятся под санкциями, не отменяет того, что всегда можно идти дальше. Вторичными ограничениями можно бить по любым контрагентам. И понятно, что мало кто захочет покупать белорусский калий и оказаться перед риском попасть под санкции , — объяснил Можейко.

Он добавил, что самые жесткие ограничения не всегда вводятся сразу, поэтому варианты у Макрона есть.

На Западе видят, что белорусское вовлечение может быть значительнее. И за этим последует ответ. В целом, это не сюрприз, но сейчас это было уже проговорено вслух, — заключил Можейко.

Ранее Макрон заявил, что Лукашенко ожидают проблемы в случае активного участия Минска в конфликте на Украине. Он также напомнил, что Евросоюз уже вводил санкции против республики, когда власти Белоруссии разрешили разместить на своей территории российских военных.

Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 10 октября договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — снять обеспокоенность властей и населения Белоруссии.