Политик раскрыл, как во Франции преподнесли новость об освобождении Курщины Филиппо заявил, что во Франции молчат об освобождении Курской области от ВСУ

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Во Франции политики предпочитают не говорить о провалах президента Украины Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, именно поэтому об освобождении Курской области от ВСУ либо не говорят, либо говорят мало, передает РИА Новости.

Когда происходит нечто подобное, что является крупным событием, освобождение Курской области, французам об этом не говорят или мало говорят, — констатировал Филиппо.

Политик добавил, что Запад проводит «дебильную пропаганду», распространяя ложь о РФ. Это делает «лагерь, который через Украину ведет войну с Россией», отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что иногда Париж посылает Москве сигналы о желании решить проблемы. Однако, подчеркнул глава дипломатического ведомства, французы делают это «шепотом».

До этого Флориана Филиппо возмутило поведение президента Франции Эммануэля Макрона, положившего руку на плечо украинского лидера Владимира Зеленского во время похорон папы римского Франциска. Политик уверен, что так украинскому главе намекнули на то, что он должен отказаться от продвигаемых американским президентом Дональдом Трампом мирных инициатив.