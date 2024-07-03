Полиция проверит оскорбительные выкрики австрийских фанатов на Евро-2024

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Полиция Лейпцига начала расследование из-за поведения австрийских футбольных болельщиков перед матчем чемпионата Европы против команды Турции, сообщает издание Faz. Они выкрикивали лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон!» под композицию L'amour toujours. Отмечается, что песню неофициально запрещено проигрывать из-за завирусившихся националистских «флешмобов» под нее.

В итоге Турция победила Австрию со счетом 2:1. Под конец игры отличился и футболист турецкой сборной Мерих Демирал, оформивший дубль в ворота соперников. Он показал правоэкстремистский жест. После этого УЕФА начал расследование в отношении игрока сборной Турции. Сам футболист уверяет, что в его поведении «не было скрытого послания».

Текущий чемпионат оказался богат на скандалы. Так, на матче между Хорватией и Албанией болельщики обеих команд кричали: «Убей серба». После окончания игры фанатов поддержал нападающий албанской сборной Мирлинд Даку, который выступает за российский «Рубин». После матча он взял в руки мегафон и выкрикнул агрессивные слова в адрес сербов.

В свою очередь генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович пригрозил, что национальная сборная может отказаться от участия в чемпионате Европы. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов.