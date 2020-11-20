Полиция Германии арестовала ещё одного людоеда-гомосексуала

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В Германии арестовали 41-летнего учителя-гомосексуала по подозрению в каннибализме. По версии правоохранителей, подозреваемый мог руководствоваться «сексуальными мотивами».

Жертвой каннибала стал 44-летний мужчина по имени Стефан Т. О его пропаже стало известно два месяца назад. Позднее кости мужчины были обнаружены в берлинском парке.

Как сообщает BBC News, на одной из костей нет плоти. Это навело следователей на мысль, что погибший стал жертвой каннибала. По данным полиции, подозреваемый в убийстве учитель якобы посещал некие «интернет-чаты», которые могут указывать на то, что он виновен.

Аналогичный случай произошёл в Германии почти 20 лет назад. Тогда правоохранители арестовали 42-летнего программиста-гомосексуала Армина Майвеса за убийство Бернда Юргена Брандеса, с которым тот познакомился по интернету. Майвес убил Брандеса, а затем в течение нескольких месяцев употреблял в пищу его части тела. Каннибал своей вины отрицать не стал, однако настаивал, что всё было сделано с полного согласия жертвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Северном Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, в сарае которого нашли останки нескольких человек. Одну жертву удалось опознать благодаря велосипеду, оставленному подозреваемым у себя дома.