Полиция Германии арестовала ещё одного людоеда-гомосексуала

В Германии арестовали 41-летнего учителя-гомосексуала по подозрению в каннибализме. По версии правоохранителей, подозреваемый мог руководствоваться «сексуальными мотивами».
Жертвой каннибала стал 44-летний мужчина по имени Стефан Т. О его пропаже стало известно два месяца назад. Позднее кости мужчины были обнаружены в берлинском парке.
Как
Аналогичный случай произошёл в Германии почти 20 лет назад. Тогда правоохранители арестовали 42-летнего программиста-гомосексуала Армина Майвеса за убийство Бернда Юргена Брандеса, с которым тот познакомился по интернету. Майвес убил Брандеса, а затем в течение нескольких месяцев употреблял в пищу его части тела. Каннибал своей вины отрицать не стал, однако настаивал, что всё было сделано с полного согласия жертвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Северном Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, в сарае которого нашли останки нескольких человек. Одну жертву удалось опознать благодаря велосипеду, оставленному подозреваемым у себя дома.