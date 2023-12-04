«Похмелье»: на Западе озвучили единственный выход по Украине Полковник Райснер: Западу придется идти ва-банк, чтобы Украина не проиграла

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Западу необходимо «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины, сообщил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер в интервью изданию Tagesschau. По его мнению, только так можно добиться победы Киева.

Украина может проиграть войну, если Запад не предоставит Украине необходимую поддержку. Это война на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом <...> Нельзя вести войну на истощение на стороне, нужно идти ва-банк, — заявил он.

Райснер отметил, что сейчас в Европе наблюдается отрезвляющее «похмелье», поскольку долгое время считалось, что поставок оружия Киеву было достаточно. Однако это «не тот случай», резюмировал аналитик.

Ранее Министерство обороны Германии сообщило о передаче Украине трех зенитных танков Gepard, 10 танков Leopard 1A5 и 15 бронетранспортных машин. Как подчеркнули в немецком ведомстве, ФРГ является основным сторонником Киева среди всех европейских стран.

Также США приобрели у Иордании зенитные самоходные установки Gepard немецкого производства, которые в дальнейшем передадут Вооруженным силам Украины. При этом король Иордании Абдалла II во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал его своим братом и заявил, что считает себя другом России.