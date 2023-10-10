Германия передаст Украине еще 10 танков Leopard 1A5 Минобороны ФРГ: в ближайшие недели Украина получит 10 танков Leopard 1A5

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard 1

Министерство обороны Германии на своем официальном сайте анонсировало отправку Вооруженным силам Украины еще 10 танков Leopard 1A5, три зенитных танка Gepard и 15 бронетранспортных машин. Точная дата поставок не называется.

В ближайшие недели на Украину прибудут еще 10 основных боевых танков Leopard 1A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи, — указано в сообщении ведомства.

Также немецкое Минобороны подчеркнуло, что ФРГ среди всех европейских стран является основным сторонником Украины, занимая второе место в мире после США. Речь идет не только о снабжении ВСУ техникой и боеприпасами, но об обучении украинских военных. Ведомство прогнозирует, что до конца 2023 года в Германии пройдут подготовку около 10 тыс. военнослужащих Украины.

Тем временем Кипр отказался предоставлять ВСУ 82 обещанных танка Т-80У. Причиной стали события в секторе Газа, которые нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, обещанным киприотам взамен российских бронемашин.

Кроме того, Словакия решила полностью прекратить военную поддержку Украины. Власти отказались помогать Киеву на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина. Президент страны Зузана Чапутова также выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи.