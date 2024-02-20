Под Одессой взорвался автомобиль с членом экстремистской группировки «Страна.ua»: автомобиль с членом «Правого сектора» взорвался в Одесской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Автомобиль с членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Альбертом Кручининым внутри взорвался в селе Гвардейское в Одесской области, информирует пресс-служба областного управления Нацполиции Украины, передает «Страна.ua». В машине также находилась его супруга.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными травмами. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек.

Ранее в Новой Каховке Херсонской области был взорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Местные власти сообщили, что расценивают произошедшее как теракт.

До этого стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. Происшествие случилось в июне. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дороге в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.