Под Харьковом погибли четверо бойцов Иностранного легиона Украины

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Во время боев в Харьковской области погибли четверо бойцов Иностранного легиона Украины, сообщил пресс-секретарь легиона Дамьен Магру в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он подчеркнул, что память об этих бойцах будет жить в легионе, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «сердцах украинского народа, который перед ними в долгу».

Мы хотели бы почтить память наших братьев по оружию: Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа, Вильфреда Блерио. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и великую жертву, — написал он.

Глава комитета по уголовному и административному законодательству Нарсовета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что иностранные наёмники, участвовавшие в боевых действия в Донбассе на стороне Украины и попавшие в плен, обмену не подлежат. Их будут судить как террористов.

Ранее в Генпрокуратуре ДНР рассказали, что в отношении иностранных наёмников были возбуждены уголовные дела и их расследование уже завершено. С учётом военного времени к ним может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь.