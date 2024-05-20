«Почему мне нравится удушение?»: БДСМ-игры закончились для женщины смертью В Британии мужчина во время БДСМ-практики задушил партнершу

Фото: Peter Manning/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании завершился суд по делу об убийстве в ходе БДСМ-практики, сообщает Daily Mail. В феврале 2022 года 31-летний личный тренер Люк Кэннон задушил во время секса 26-летнюю танцовщицу Джорджию Мэй Брук. Сам Кэннон вызвал на место скорую, но позже сбежал из госпиталя, когда медики вызвали полицию, и покончил с собой.

Выступая перед судом, мать Джорджии Саманта Бомонт сказала, что поведение ее дочери изменилось, когда она начала встречаться с Кэнноном. Подруга девушки свидетельствовала, что у Джорджии и Люка были «отношения, подпитываемые сексом и наркотиками». По ее словам, Люк «выглядел манипулирующим» и производил впечатление «громогласного ловеласа».

Патологоанатом доктор Кристофер Джонсон обнаружил, что причиной смерти погибшей стало удушение руками, но в ее организме, наряду с кокаином и алкоголем, также были «потенциально смертельные» уровни анестетика.

Доктор, выполнявший судебную медицинскую экспертизу, сказал, что Джорджия потеряла бы сознание примерно через 15–30 секунд после удушения, но Люк, должно быть, продолжал оказывать давление на ее шею намного дольше после того, как она потеряла сознание, что привело к остановке сердца.

При этом судом было установлено, что, хоть партнер Джорджии и испытывал влечение к доминирующему поведению, но все-таки их половые игры проходили по обоюдному согласию. Среди запросов на в браузере Джорджии в том числе был вопрос «Почему мне нравится, когда меня душат? Психология». Мать Джорджии сказала, что ее дочь любила смотреть шоу «Остров любви», а ее любимым фильмом был «Красавица и чудовище».

Ранее житель США расправился с женой и потратил страховые средства на покупку секс-куклы и видеоигр. Мужчина рассказал, что супруга добровольно рассталась с жизнью, однако у полиции возникли сомнения в этой версии.