«Плохая новость»: полковник о переброске французских солдат на Украину Полковник Вотравер: переброска французских солдат на Украину будет каплей в море

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Переброска французских солдат на Украину будет каплей в море в сравнении с силой и численностью ВС России, заявил в эфире LCI полковник Александр Вотравер. По его словам, это плохая новость для Киева и союзников.

Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии, — сказал Вотравер.

Он объяснил, что Париж способен выделить только две бригады военных, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Также, обратил внимание полковник, боеготовые французские бригады нельзя будет использовать самостоятельно, ведь они подчиняются общему командованию Североатлантического альянса.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что французских солдат ждет незавидная судьба при отправке войск НАТО на Украину. По его словам, НАТО может заявить о своей непричастности.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь отметил, что руководители стран ЕС раскритиковали идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, поэтому он решил направить туда солдат Иностранного легиона. Он предположил, что Макрон пошел на этот шаг, чтобы «сохранить лицо».