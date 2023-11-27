Пленный боец ВСУ рассказал о росте числа «отказников» Украинский пленный Куманский заявил о росте числа «отказников» в ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Украинский военнопленный

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Богдан Кумынский сообщил о случаях дезертирства в рядах украинской армии, передает РИА Новости. Он объяснил рост числа «отказников» и дезертиров тем, что никто из этих военных не хочет становиться «мясом».

Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта. <...> В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, очень много «отказников» <...>, потому что не хотят быть «мясом», — сказал он.

Ранее украинский боец Александр Лыска, попавший в российский плен, сообщил, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, военнослужащие уезжают по семейным обстоятельствам, после чего не возвращаются на фронт. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог. В российский плен он попал во время боев на Запорожском направлении.

Китайский аналитик Самид Баша в свою очередь считает, что в ВСУ резко возросло число дезертиров из-за ухудшающегося морального состояния бойцов. По его словам, они отказываются идти в бой из-за усталости на фронте, растущего уровня стресса и проблем с психическим здоровьем. Остающиеся военнослужащие при этом полны решимости продолжать борьбу, добавил эксперт.