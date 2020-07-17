Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество подписей

https://static.news.ru/photo/217c67ea-c847-11ea-8c32-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

25 тысяч украинцев отдали свой голос в поддержку петиции, которая призывает президента страны Владимира Зеленского подать в отставку. Теперь глава государства должен рассмотреть её и дать ответ.

Автором документа стал политолог Виктор Уколов. Петиция основывается на признании Зеленского, что он не задекларировал 5,1 млн гривен дохода (около 13,3 млн рублей) от погашения облигаций.

Обращаемся к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля он солгал своим избирателям о том, что уйдёт, если нарушит закон, — говорится на сайте президента, где опубликован документ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нарушении им законодательства из-за «непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии». В 2019 году семья главы Украины получила $188 тысяч в счёт погашения облигаций внутреннего государственного займа. После этого были приобретены облигации на сумму $191,7 тысячи. Зеленский должен был отразить это в своей декларации, но не сделал этого. Украинский лидер отметил, что готов понести наказание, писал NEWS.ru.