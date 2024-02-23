Первый литовец погиб за ВСУ

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Первый литовец в составе ВСУ Тадас Тумас погиб во время боевых действий на Украине, сообщает LRT. Предварительно, он вместе с украинцем перевозил мины на передовую под Артемовском, когда машину атаковал беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся. По данным литовских СМИ, их гражданин впервые был убит в бою, до этого были сообщения о раненых и одном погибшем — но не в ходе боестолкновения.

Эта информация поступила в посольство Литвы в Киеве и к нам, соответственно. По первоначальной информации, он был убит под Бахмутом, другие обстоятельства не приводятся, — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее стало известно, что российские операторы дронов научились обманывать средства радиоэлектронной борьбы. Они стали применять в зоне СВО беспилотники с постоянно меняющейся частотой управления, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

На работу российских дронов жаловался и американский военный Мэтт Вандайк. БПЛА доставляют большие проблемы украинским бойцам, от ударов пострадала и его группа, признался он.