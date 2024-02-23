Наемник пожаловался на охоту российских дронов в зоне СВО Американский наемник Вандайк: Россия ведет охоту на ВСУ с помощью дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные при помощи беспилотников наносят интенсивные удары по Вооруженным силам Украины в зоне спецоперации, заявил американский наемник Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Дроны доставляют большие проблемы украинским бойцам, признался он.

Большая проблема заключается в том, что на фронте есть не только артиллерия. Россияне охотятся на нас с помощью дронов и сбрасывают гранаты. Я столкнулся с этим и сам, — уточнил Вандайк.

От ударов ВС РФ пострадала и его группа наемников. В рядах ВСУ, по словам бойца, наблюдается существенная нехватка живой силы и нежелание многих украинцев быть мобилизованными. Аналогичные проблемы присутствовали у США во время Вьетнамской войны, подчеркнул он.

Ранее командир танкового экипажа с позывным Спартак рассказал, что российские десантники выбивают противника с позиций на Запорожском направлении. По его словам, ситуация в данный момент на этом участке фронта сложная, но контролируемая. Он отметил, что за территорией с воздуха наблюдают разведчики, координаты обнаруженных при помощи дронов целей оперативно передаются танкистам, те выдвигаются на позиции и наносят удары. Огонь ведется с расстояния до десяти километров.