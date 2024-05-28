Первые леди Германии и Франции повеселились на мемориале жертвам холокоста Bild: первые леди ФРГ и Франции начали смеяться на мемориале жертвам холокоста

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон

Первые леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон неожиданно рассмеялись во время посещения мемориала жертвам холокоста в Берлине, сообщило издание Bild. Журналисты не уточнили, что именно так развеселило женщин.

Бюденбендер и Макрон посетили памятник вместе с супругами, чтобы возложить венки. После этого фотографы засняли, как первые леди смеются на фоне сооружения, говорится в статье.

Президент Франции Эммануэль Макрон также оставил запись в памятной книге. Французский лидер приехал в Германию в рамках государственного визита.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ФРГ несет историческую ответственность не только перед евреями, ставшими жертвами холокоста. По ее словам, нацисты совершали преступления и против других народов, а Берлин повторяет «ошибки 80-летней давности».

До этого газета Der Spiegel писала, что студенты технического училища в Висбадене зааплодировали после упоминания холокоста в документальном фильме про нацистскую Германию. Около 60 учащихся отправились на показ киноленты «Ванзейская конференция», когда произошел инцидент. Директор образовательного учреждения принес извинения еврейской общине.