Захарова обвинила Германию в повторении ошибок фашистов Захарова: Германия ответственна не только за дискриминацию евреев

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Мария Захарова

Германия несет историческую ответственность не только перед евреями, ставшими жертвами холокоста, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, нацисты совершали преступления и против других народов, а Берлин повторяет «ошибки 80-летней давности».

А как же быть с замученными, сожженными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности? — поинтересовалась Захарова в ответ на слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер об ответственности Берлина за защиту евреев.

Российский дипломат отметила, что выплата компенсаций жертвам нацистов только одной национальности является «повторением преступлений и ошибок 80-летней давности». Сюда же относится желание взять ответственность только за Израиль, добавила Захарова. Она подчеркнула, что Германия проводит политику, не учитывая положения международно-правовых документов.

Ранее газета Spiegel сообщила, что ФРГ добавит вопросы о холокосте и истории Израиля в тест на получение гражданства. При этом Фезер заявила, что преступление Германии против человечности возлагает на страну ответственность за безопасность Израиля.

Политический эксперт Владимир Васильев в свою очередь отмечал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых. По его словам, эта опасность связана с разногласиями Тель-Авива и Вашингтона из-за действий израильских войск в секторе Газа.