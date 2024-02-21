Упоминание холокоста вызвало сомнительную реакцию у немецких студентов Der Spiegel: немецкие студенты захлопали после упоминания холокоста в фильме

Фото: imago-images/Global Look Press

Студенты технического училища в Висбадене зааплодировали после упоминания холокоста в документальном фильме про нацистскую Германию, пишет Der Spiegel. По данным издания, инцидент произошел 30 января. Директор образовательного учреждения принес извинения еврейской общине.

Около 60 студентов профессионально-технического училища отправились на показ фильма «Ванзейская конференция», который проходил в киностудии в Висбадене. Когда в титрах к фильму появилась информация о холокосте и гибели 6 млн евреев, несколько человек начали аплодировать.

Директор училища пообещал членам еврейской общины, что провинившиеся студенты принесут свои извинениями. Министр культуры федеральной земли Гессен Армин Шварц также осудил действия учащихся.

Любым формам бесчеловечных высказываний нет места в наших школах и среди учащихся, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что аплодисменты нацисту в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера все еще живет. По его словам, денацификация, о которой говорят в России, является избавлением от тех, кто пытается данную идеологию сохранить. Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский — «еврей по национальности» — аплодировал человеку, которого ему представили как борца против русских во время Второй мировой войны, но который при этом «лично убивал и русских, и поляков, и евреев».