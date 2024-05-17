Пережившему покушение премьеру Словакии отказались делать новые операции Избранный президент Словакии Пеллегрини: новых операций у премьера Фицо не будет

Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Больница Университета Рузвельта, куда был доставлен премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Новых операций у премьера Словакии Роберта Фицо не запланировано, вопрос о его доставке в Братиславу будет решаться в понедельник, 20 мая, сообщил в интервью изданию Pravda избранный президент республики Петер Пеллегрини. По его словам, эту информацию подтвердил руководитель больницы, в которой находится политик после покушения.

По последним данным, в понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит, будет ли он (Фицо. — NEWS.ru) дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства, — заявил Пеллегрини.

По словам избранного президента Словакии, у Фицо впереди критически важные дни и часы. Он пообещал еще раз навестить премьера, если позволят врачи. Пеллегрини также подтвердил, что после покушения Фицо привезли в больницу в сознании, он помнит обстоятельства случившегося.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. Сразу после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Врачи прооперировали словацкого премьера. Замминистра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа сообщил, что они оценивают состояние Фицо после операции как стабильное.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.