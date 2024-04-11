Перебои с электричеством могут начаться в Харьковской области Синегубов: в Харьковской области могут быть перебои с электричеством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской области возможны перебои с электричеством, заявил в Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.

Возможны перебои со светом, — отметил он.

Ранее транзитная подстанция Лосево в Харькове была поражена в результате удара. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена.

Также сообщалось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. В областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются, рассказал мэр города Игорь Терехов. Глава одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, отмечал, что на территории региона повреждены логистически-транспортный объект и автозаправочная станция, добавил он.

Ночью 11 апреля, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также на всей территории Украины, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Исключение составила только Волынская область. Сирена в Николаевской и Одесской областях звучала уже более пяти часов.