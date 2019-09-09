https://static.news.ru/photo/31f29208-d2c9-11e9-9494-fa163e074e61_660.jpg Вануаз Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Во Франции пожилая пара провела четыре дня и три ночи на дне ущелья, заблудившись в национальном парке Вануаз. Кошмар начался 28 августа, когда супруги оставили свой автомобиль на парковке и отправились в поход к озеру Блан.

Вскоре муж с женой заблудились, после чего он упал и ударился о камень, разбив голову до крови. Они увидели реку на дне ущелья и решили спуститься к ней, так как очень хотели пить.

Мы бродили, как животные. Поскольку мы испытывали сильную жажду, мы спустились на 700 м по вертикали, скользя на ягодицах, — рассказала путешественница в интервью Le Parisien .

Так пенсионеры оказались в ловушке в ущелье с крутыми склонами. Первую ночь они спали под деревьями, вторую провели в небольшой пещере, где укрылись от непогоды. Днём пара бродила вдоль реки в попытках найти выход. Они несколько раз переплывали реку, есть супругам было нечего.

Я нашла малину и всю её отдала своему мужу, который был очень голоден. Шли дни, и он слабел от ран, — вспоминает женщина.

На четвёртый день похода у её супруга начались потери сознания и бред. Тогда же сотрудники туристической резиденции, где остановилась пара, обратились к правоохранителям, забеспокоившись, что те не вернули ключи. Вскоре жандармы нашли машину пенсионеров, после чего горноспасательный вертолёт начал поиски пропавших. Лишь вечером, пролетая над скалами в последний раз до наступления темноты, пилот увидел женщину и лежавшего на земле мужчину. Спасатели подумали, что он умер, но у него была гипотермия.

В тяжёлом состоянии пенсионера доставили в госпиталь Гренобля. По словам врачей, если бы не спасатели, мужчина не прожил бы и трёх часов.

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