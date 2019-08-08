https://static.news.ru/photo/eafafe14-b9c1-11e9-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Kuzmin/imageBROKER.com/Global Look Press

В джунглях Камбоджи спасли молодого человека, который провёл почти четыре дня в расщелине. 28-летний Сум Бора застрял в ней 4 августа, когда пытался достать свой фонарик, упавший в небольшую впадину в скале, сообщает Associated Press.

В джунглях молодой человек собирал гуано — разложившиеся естественным образом остатки помёта летучих мышей, которые используют как удобрение.

Когда спустя три дня он не вернулся домой, его родные начали поиски. Вскоре брат молодого человека нашёл его и уведомил местные власти о месте, где тот находится. Чтобы вызволить Бора из ловушки, около 200 спасателей аккуратно отбивали части горной породы. На это у них ушло около 10 часов, молодого человека достали из расщелины вечером 7 августа по местному времени (14:00 мск).

После спасения камбоджиец был доставлен в госпиталь.